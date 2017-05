Bimbo morto: parroco ai funerali 'giocherà con angeli'

(ANSA) - CAGLI (PESARO URBINO), 31 MAG - Una folla commossa ha preso parte a Cagli (Pesaro Urbino) ai funerali del piccolo Francesco, il bambino di 7 anni morto per le complicanze di un'otite curata per 15 giorni solo con l'omeopatia, per scelta del medico di famiglia e dei genitori, ora tutti e tre sotto inchiesta per omicidio colposo. La Chiesa di San Pier Damiani era stracolma, e molta gente ha seguito il rito dal piazzale esterno. Accanto alla piccola bara bianca i genitori di Francesco, ma non i suoi due fratellini più piccoli. ''Per i familiari - ha detto il parroco, don Gabriele Bongarzoni, nella sua omelia - questa è una prova profonda. Tutti dovremo star loro vicini. Sappiamo però che Francesco giocherà a calcio in cielo, con gli angeli''. C'erano molti fiori (telecamere e fotografi tenuti fuori dalla cappella), ma la mamma e il papà del piccolo hanno chiesto di devolvere eventuali donazioni alla realizzazione di un parco giochi per i bambini di Cagli.