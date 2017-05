Droga: sgominata banda trafficanti, dieci arresti

(ANSA) - TRIESTE, 31 MAG - Un'organizzazione criminale con fulcro a Trieste gestiva un traffico di droga, proveniente da tutto il territorio nazionale e anche da fuori Italia, per spacciarla nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia: è quanto ha confermato l'indagine del Comando provinciale dei carabinieri di Trieste che oggi è culminata in un'operazione con dieci arresti tra Trieste, Torino e Lodi. A questi si aggiungono 21 indagati. L'imputazione per molti di loro è associazione per delinquere. Nel corso dell'indagine, iniziata a ottobre 2014 in seguito a una segnalazione da parte delle autorità spagnole, sono stati sequestrati circa un chilo di cocaina, 30 chili di marijuana, 30 chili di hashish. (ANSA).