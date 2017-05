Bando Credito sportivo, 200 milioni per progetti dei Comuni

(ANSA) - BARI, 31 MAG - Si chiama "Sport missione comune" ed ha un budget di 200 milioni di euro il bando del Credito sportivo presentato oggi a Bari dal presidente dell'Anci Antonio Decaro, con Roberto Pella, delegato Anci allo Sport e sindaco di Valdengo, e con il commissario straordinario del Credito sportivo Paolo D'Alessio. "Consentirà ai Comuni - ha spiegato Decaro - di costruire, ristrutturare e modernizzare strutture sportive nei territori, alimentando politiche che sono un efficace antidoto contro la marginalità sociale". Il nuovo bando va in parallelo con i fondi dei "bandi periferie": l'elemento di novità, ha sottolineato Decaro, è che "cinquanta milioni saranno erogati a tasso zero ai piccoli comuni e alle unioni dei piccoli comuni, che hanno più difficoltà nella realizzazione dei progetti". "Facciamo credito agevolato, in alcuni casi a tasso zero o a tassi convenientissimi, - ha detto Paolo D'Alessio, commissario del Credito Sportivo - al fine di destinare risorse all'impiantistica sportiva dei comuni".