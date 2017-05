Blue Whale: Rizzi (Dac), da Polizia azioni contrasto

(ANSA) - PADOVA, 31 MAG - Azioni di contrasto da parte della Polizia di Stato ma anche iniziative rivolte ai giovani, con la creazione di "Blue Box" per raccogliere i loro disagi, per contrastare il fenomeno "Blue Whale". Lo ha annunciato a Padova Vittorio Rizzi, il capo della Direzione Centrale Anticrimine (Dac) della Polizia, nel corso di un incontro. "Blue Whale è l'espressione del disagio e della vulnerabilità che vivono i giovani - ha detto Rizzi, riguardo al 'gioco' in rete che può spingere gli adolescenti ad autolesionismi fino al suicidio -. Stiamo indagando con la polizia postale in tutta Italia e stiamo studiando azioni di contrasto alle condotte di chi interviene su questa fragilità, ma anche iniziative di comunicazione rivolte ai giovani. In particolare, stiamo pensando di intervenire nei centri estivi con delle 'Blue Box', delle scatole blu che i giovani potranno utilizzare per raccontare il loro disagio". Al momento, in Veneto, alla procura del Tribunale dei minorenni, non risultano giunte specifiche segnalazioni.