Filippine: abusi sulle donne,scontro Duterte-Chelsea Clinton

(ANSA) - MANILA, 31 MAG - E' scontro a distanza tra Rodrigo Duterte e Chelsea Clinton sulla violenza contro le donne. Tutto è iniziato quando il presidente filippino, in un discorso alle forze armate, la settimana scorsa, aveva affermato che si sarebbe preso la responsabilità di qualunque crimine commesso dai militari per far rispettare la legge marziale, persino se avessero stuprato delle donne. Provocando le critiche della figlia dell'ex presidente americano, che aveva twittato: "Non è divertente, mai". Oggi Duterte ha controreplicato, spiegando di essere stato sarcastico e chiedendo alla Clinton se abbia mai criticato il padre, quando era alla Casa Bianca, per la sua relazione segreta con la stagista Monika Lewinsky.