Cnn, Trump prorogherà ambasciata Usa a Tel Aviv

(ANSA) - WASHINGTON, 31 GIU - Donald Trump è orientato a non spostare per ora l'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, firmando quindi come hanno fatto tutti i suoi predecessori una rinuncia temporanea (sei mesi) a quanto già prevede una legge del 1995. Lo riferisce la Cnn citando diversi altri funzionari dell'amministrazione e fonti diplomatiche. Trump aveva promesso il trasferimento della sede diplomatica Usa in campagna elettorale ma ora teme che una tale mossa possa irritare i palestinesi e compromettere i suoi sforzi per rilanciare il processo di pace con Israele.