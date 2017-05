L. elettorale: Renzi, Alfano? Ha fatto il ministro di tutto

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Se dopo anni che sei stato al governo, hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5%, è evidente che non possiamo bloccare tutto". Così Matteo Renzi sulle accuse del leader di Ap Angelino Alfano. "Io impaziente? - aggiunge Renzi - io potevo restare a Palazzo Chigi e invece me ne sono andato...ho l'impressione che sono loro che hanno paura ma non è accettabile il veto dei 'piccoli'".