Renzi, si può votare in primavera ma anche a ottobre

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Il terrorismo psicologico sulla necessità di un decreto a luglio, ce lo chiede l'Europa, è una barzelletta. Teoricamente si può votare ad ottobre, succede in Germania e in Austria, non si rischia esercizio provvisorio. Poi si può votare anche in primavera". Così Matteo Renzi, a Porta a Porta, negando anche il rischio di instabilità. "Il Pd è partito serio", aggiunge il leader Pd.