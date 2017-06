Usa: Biden crea suo comitato azione politica

(ANSA) - NEW YORK, 1 GIU - Joe Biden crea il suo political action committee, mostrando di voler restare attivo nel partito democratico e di considerare una sua possibile candidatura alle elezioni del 2020. Lo afferma il New York Times, sottolineando che il comitato di azione politica servira' a Biden come piattaforma per coltivare rapporti con i possibili finanziatori della campagna e per contribuire alle elezioni di midterm. Alcuni democratici riferiscono come Biden sia realmente preoccupato per la direzione del paese con il presidente Donald Trump e come resto frustrato per la sconfitta di Hillary Clinton in parte perche' la classe lavoratrice ha girato le spalle al partito.