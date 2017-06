Macedonia: fiducia a governo Zaev

(ANSAmed) - SKOPJE, 1 GIU - Il parlamento macedone ha accordato la fiducia al governo del premier incaricato Zoran Zaev. Al termine di un lungo dibattito in aula durato due giorni, i voti a favore sono stati 62, i contrari 44, gli astenuti 5. Entra così in carica il governo di coalizione formato dal partito socialdemocratico di Zaev e da due formazioni rappresentanti della minoranza albanese (che costituisce il 25% dell'intera popolazione). Passa invece all'opposizione il Vmro-Dpmne, il partito conservatore dell'ex premier Nikola Gruvski rimasto al potere per 11 anni. Sembra quindi finalmente conclusa una lunga fase di crisi politica che per oltre due anni ha paralizzato le riforme e il cammino europeo del Paese balcanico.