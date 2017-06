Afghanistan: niente match di cricket con Pakistan

(ANSA) - KABUL, 1 GIU - L'Associazione afghana di cricket (Acb) ha deciso di annullare una serie di match amichevoli che erano in programma con la nazionale del Pakistan alla luce del cruento attentato di ieri a Kabul che ha causato 90 morti e oltre 400 feriti. Lo riferisce oggi il portale di notizie Khaama Press. Riferendosi alle accuse rivolte ad Islamabad dai servizi segreti afghani di aver armato la mano dei terroristi che hanno insanguinato la capitale, l'associazione ha sostenuto che "uccidendo gente povera e innocente, i nemici della pace e della stabilità in Afghanistan hanno mostrato di non essere meritevoli di amicizia e di non voler cambiare atteggiamento nei confronti degli afghani". Quindi "alla luce di quanto appurato dai servizi di sicurezza e delle richieste della nazione afghana, l'Acb comunica di aver deciso di cancellare tutti i tipi di match di cricket e anche la bozza di accordo di reciproca relazione con il Board del cricket del Pakistan".