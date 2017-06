Fluorsid: scarcerato anche direttore stabilimento

(ANSA) - CAGLIARI, 1 GIU - Il Gip del Tribunale di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari anche per Michele Lavanga, direttore dello stabilimento Fluorsid di Macchiareddu (Cagliari), unico sino ad oggi ancora a Uta dopo la scarcerazione avvenuta ieri di altri due dirigenti coinvolti nell'inchiesta sul presunto disastro ambientale nell'azienda che fa capo al presidente del Cagliari Tommaso Giulini (non indagato). La decisione è arrivata questa mattina per ragioni di salute. A sollecitare la sua scarcerazione erano stati gli avvocati Massimiliano Delogu e Luigi Concas. Ieri il Tribunale del Riesame di Cagliari aveva disposto i domiciliari per Sandro Cossu, responsabile della sicurezza ambiente della Fluorsid, e Alessio Farci, ingegnere a capo della produzione dell'azienda. Sono tutti indagati nell'ambito dell'inchiesta del pm Marco Cocco sul presunto inquinamento nell'area dell'industria di Assemini, legato al sistema di smaltimento degli scarti di lavorazione. Ai domiciliari restano, invece, il titolare della Ineco Armando Benvenuto Bollani e Giancarlo Lecis, funzionario tecnico della Fluorsid, oltre ai due operai della ditta di Bollamo scarcerati a seguito dell'interrogatorio reso sia con il Gip che con il pubblico ministero.