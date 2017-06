Killer ricercato: 2 mesi da omicidio, Ascom ricorda barista

(ANSA) - BOLOGNA, 1 GIU - Confcommercio-Ascom di Bologna ricorda Davide Fabbri a due mesi dall'omicidio nel suo bar a Riccardina di Budrio, per cui è indagato il latitante serbo Norbert Feher. "Giustizia per Davide Fabbri" è il titolo di una pagina a pagamento nell'edizione bolognese del Resto del Carlino. "A due mesi dalla tragica scomparsa - si legge - ricordiamo con affetto Davide Fabbri, imprenditore nostro associato, che ha sacrificato la vita per difendere la propria attività nel corso di una rapina. Siamo e saremo a fianco della famiglia di Davide fino a quando il colpevole non sarà assicurato alla giustizia e non verrà condannato ad una pesa esemplare per i gravissimi crimini commessi". (ANSA).