Bimba di 3 mesi muore in ospedale, aperta inchiesta

(ANSA) - SASSARI, 1 GIU - La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta in seguito alla morte di una bambina di appena tre mesi, il cui decesso è avvenuto lunedì scorso nella clinica pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. La bambina, Alessia Murgia, di Uri (Sassari) era affetta sin dalla nascita da una grave cardiopatia congenita a causa della quale ha subito sette interventi chirurgici al Gaslini di Genova. Era tornata a casa lo scorso 27 aprile, ma in seguito ad ulteriori complicazioni è stata ricoverata nel reparto di Sassari la sera di domenica 28 maggio. La mattina seguente, alle 8.10, il suo cuore ha cessato di battere. I genitori - Gianluca Murgia di 41 anni e Tiziana Spanu, di 35, che vivono a Uri con altre due figlie di 13 e di 8 anni - puntano il dito contro due infermiere. "Le hanno inserito un ago in vena e il suo cuore fragile ha ceduto", è l'accusa mossa dal babbo, che aveva chiesto, così come avveniva nel centro specializzato di Genova, che si attendesse l'arrivo del medico.