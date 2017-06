Dov'è Theresa May?, ironia su web per assenza a dibattito tv

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - 'Theresa May è il mio modello di vita: ho fatto domanda per un nuovo lavoro ma al colloquio manderò una mia amica!'. L'assenza al dibattito televisivo della premier britannica, sostituita dal ministro degli Interni Amber Rudd, ha scatenato l'ironia su web e social media. E visto che il confronto è andato in onda la stessa sera in cui iniziava una nuova serie di House of Cards, su Twitter fioccavano 'gif' del protagonista Frank Underwood. "Ti rispettano di più quando ti presenti", ne recita uno che mostra Kevin Spacey fare il suo ingresso in una stanza piena di persone. Ma non è stata la sola serie tv a essere tirata in ballo per commentare l'assenza della May. Uno dei piccoli protagonisti di 'Stranger Things' che chiude terrorizzato le tende della sua finestra è stata la risposta del web alla battuta del leader dei Libdem Tim Farron sul fatto che la premier non fosse presente perché in giro a prendere le misure delle case dei britannici per calcolare quante tasse dovessero pagare.