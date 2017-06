'Portavano i cammelli, donne guidino auto'

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Le donne in passato portavano i cammelli, è giusto che guidino l'auto". Parola del principe Faisal Bin Abdullah, ministro dell'Istruzione dal 2009 al 2013. "Le donne sono la base della nostra società e ricoprono un ruolo significativo nella civiltà islamica", ha aggiunto il principe in un'intervista a Khalijia Tv sottolineando che "il divieto di guida alle donne, ci è stato imposto". L'Arabia Saudita è l'unico paese al mondo dove le donne non possono guidare. "Rappresentano più della metà della nostra società e sono un punto riferimento importante", ha detto.