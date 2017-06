Traforo del Monte Bianco chiuso per principio incendio

(ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 1 GIU - Il traforo del Monte Bianco è stato temporaneamente chiuso nella tarda mattinata di oggi per un principio di incendio verificatosi all'interno del tunnel, a 3 chilometri dall'uscita del lato italiano. Le fiamme, che si sono sviluppate poco dopo le 10 da un Tir in avaria, sono state spente dai servizi di sicurezza interni all'impianto. I viaggiatori che erano stati invitati a raggiungere i luoghi sicuri ora sono stati autorizzati a proseguire il viaggio. La circolazione verrà ripristinata a senso unico alternato per consentire le operazioni di traino del veicolo. (ANSA).