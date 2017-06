Clima: Cina con Ue su Parigi anche se ritiro Usa

(ANSA) - PECHINO, 1 GIU - La Cina continuerà a lavorare con l'Ue al rafforzamento dell'accordo di Parigi sul clima anche se gli Usa dovessero sfilarsi. Pur non menzionando direttamente gli Usa, la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha detto che i cambiamenti climatici sono "una sfida globale" che nessun Paese può ignorare. "Non importa se altri cambiano idea, continueremo a seguire un modello di sviluppo sostenibile", ha aggiunto Hua, in conferenza stampa quotidiana. "La Russia dà grande importanza" all'accordo sul clima di Parigi, ma "allo stesso tempo va da sé che l'efficacia di questa convenzione sarebbe probabilmente ridotta senza i suoi attori chiave"dichiarato invece il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov.