Pil: Renzi, ok ma non basta, ora avanti con taglio tasse

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Gli ultimi dati economici sono "risultati sono figli degli anni di lavoro serio e rigoroso che abbiamo alle spalle. Ma io non sono soddisfatto perché so che non basta. L'unica strada è andare AVANTI, continuare ad abbassare le tasse, semplificando il sistema e incoraggiando gli imprenditori veri". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook commentando i dati del Pil, sottolineando lo "sforzo pazzesco" fatto dal suoi governo e le "ingiuste polemiche" subite.