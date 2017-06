'Francia e Germania su via giusta per Europa'

(ANSA) - BERLINO, 01 GIU - Francia e Germania avranno nuovi governi a settembre e Jean Claude Juncker ritiene che "andranno sulla via giusta per l'Europa". Il presidente della Commissione lo ha detto a Berlino, intervenendo a un incontro. "La destra non è andata via, il pericolo è ancora presente", ha aggiunto sottolineando che "gli euroscettici però non sono nemici dell'Europa, vanno solo convinti".