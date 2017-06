Islam: Torino, moschee aperte nel nome del dialogo

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - "Torino lancia una sfida, a livello nazionale e internazionale, un messaggio all'Europa perché non vinca la paura". L'assessore comunale all'Integrazione, Marco Giusta, presenta così 'Moschee Aperte Spazio per Tutt@', la giornata dell'11 giugno in cui - per la prima volta - tutte le 16 moschee e i centri culturali islamici torinesi aprono le porte alla cittadinanza, dalle 19 alle 22. Obiettivo far conoscere i luoghi d'incontro della comunità musulmana, con valori e tradizioni, per celebrare insieme la cena iftar, la rottura del digiuno al termine della giornata di Ramadan. Istituita con il Patto di Condivisione siglato nel 2016 fra Comune e associazioni islamiche, l'iniziativa "conferma Torino quale città dell'integrazione - spiega Giusta -. Le persone vengono accolte per rompere il muro della diffidenza, perché per combattere ogni radicalismo e fanatismo uno degli strumenti più efficaci sono i rapporti di comunità". "La nostra è la città di tutti, aperta per abbattere i pregiudizi" sottolinea il presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci, mentre per Mohamed Abderrahman, referente del Centro Islamico di via Saluzzo e membro dell'Ucoii, "la giornata dimostra la volontà di apertura, dialogo, conoscenza, condivisione e responsabilità della comunità islamica per il bene comune". (ANSA).