Mattarella, più etica contro malaffare-corruzione

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Il contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e al malaffare richiede un convinto coinvolgimento etico e culturale, in grado di contrastare elusione di regole e logiche di appartenenza. Le azioni a difesa della legalità nelle attività economiche varranno anche a rafforzare la volontà di quegli imprenditori che, non rinunciando al loro futuro in Italia, contribuiscono alla ripresa economica e occupazionale del Paese". Lo ricorda il presidente Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno.