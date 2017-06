Berlusconi, spero manchi poco a voto, italiani scelgano

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Io spero che manchi davvero poco al momento in cui, dopo quasi 10 anni dall'ultima libera scelta del nostro governo, l'ultimo governo scelto dagli italiani, finalmente gli italiani, dopo 4 governi che loro non hanno eletto, potranno di nuovo scegliere da chi essere governati. Diamo fin d'ora con queste elezioni un segnale forte, scegliendo chi ha dimostrato di saper governare nell'interesse di tutti gli italiani". Lo dice il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio postato sulla sua pagina Facebook in vista delle elezioni amministrative.