Mps:pm Milano chiude indagine banca,verso richiesta processo

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - I pm Stefano Civardi, Mauro Clerici e Giordano Baggio hanno chiuso le indagini su Mps, indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nel nuovo filone, trasmesso da Siena la scorsa estate, che riguarda la contabilizzazione a saldi aperti dei derivati Santorini e Alexandria e che ha già portato alla richiesta di processo per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex ad di Mps, e di Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale dell'istituto, accusati di falso in bilancio e aggiotaggio. Per la posizione dell'istituto la Procura aveva disposto l'archiviazione, ma il sostituto pg Felice Isnardi ha deciso, come consente la legge, di disporre nuovi accertamenti. Gli inquirenti, poi, hanno revocato l'archiviazione e hanno chiuso l'inchiesta a carico della banca in vista della richiesta di processo. Per Profumo, Viola e Salvadori (era stata chiesta l'archiviazione ma il gip ha disposto l'imputazione coatta) l'udienza preliminare è fissata per il 5 luglio.