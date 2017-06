Condannata per stalking Rosaria Aprea, la Miss Coraggio

(ANSA) - CASERTA, 1 GIU - Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato l'ex miss 24enne di Macerata Campania (Caserta) Rosaria Aprea, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, a tre anni di carcere per il reato di stalking commesso nei confronti dell'ex compagno Pasquale Russo. Il collegio ha condannato anche la 34enne Jeanette Boutria (2 anni e 4 mesi) e la 26enne Marianna Bifone (18 mesi). Per gli stessi fatti Rosaria Aprea è agli arresti domiciliari dallo scorso gennaio; i legali della ragazza, Giuseppe Foglia e Angelo Raucci, hanno presentato istanza di revoca della misura. "E' una sentenza che rispetto ma non condivido affatto - dice Foglia - siamo certi che verrà ribaltata in appello". La vicenda trae origine da alcune denunce presentate da Russo nei confronti dell'Aprea; i due hanno avuto un bimbo, che ora ha 4 anni, che nel settembre scorso il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha affidato in via privilegiata proprio a Rosaria. La prima denuncia dell'uomo risale ad inizio 2016.