Morto neonato abbandonato, ferite compatibili con una caduta

(ANSA) - TORINO, 1 GIUGNO - "Le ferite riportate dal bambino sono compatibili con una caduta dall'alto". Lo afferma il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, in merito agli esiti dell'autopsia eseguita dalla dottoressa Mazzucco sul neonato morto martedì mattina in ospedale dopo che la madre lo aveva abbandonato in strada. I primi responsi confermerebbero, dunque, l'ipotesi investigativa secondo cui la madre, dimessa dall'ospedale Sant'Anna e ora in carcere per la convalida dell'arresto, avrebbe lanciato dal balcone il neonato appena partorito.