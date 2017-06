Spagna: non rallenta il boom del turismo

(ANSA) - MADRID, 1 GIU - Non si ferma il boom del turismo in Spagna, oggi la principale industria del paese: da gennaio ad aprile gli arrivi hanno toccato quota 20 milioni, in aumento dell'11,6% sull'anno precedente. Solo in aprile sono arrivati in Spagna 7,06 milioni di turisti, in crescita del 16% rispetto allo stesso mese del 2016. Spiagge e città della Catalogna sono la prima destinazione, con il 24,5% del totale, davanti alle Canarie (17,8%) e all'Andalusia (14,8%), mentre Madrid registra il maggiore aumento rispetto all'anno precedente, +21,9%. Il boom del turismo in Spagna è favorito secondo gli analisti dalla ripresa dell' economia in Europa e Usa e dalla instabilità dei paesi turistici della sponda sud del Mediterraneo.