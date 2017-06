Croazia: domenica ballottaggi per amministrative

(ANSAmed) – ZAGABRIA, 1 GIU – In Croazia si vota domenica prossima per i ballottaggi delle elezioni amministrative, con le sfide più importanti nelle quattro maggiori città del Paese e in un clima politico teso dovuto alla crisi del governo centrale guidato dai conservatori del premier Andrej Plenkovic. La battaglia più attesa e quella nella capitale Zagabria, dove si scontrano il sindaco uscente, l'inossidabile populista indipendente Milan Bandic, primo cittadino dal 2000, e la candidata del centrosinistra Anka Mrak Taritas, ex ministro dell'edilizia. Le stime danno un importante vantaggio a Bandic, in corsa per il suo sesto mandato alla guida di Zagabria. Si prevede infatti che sul suo nome si riverseranno i voti della destra, e quelli dei conservatori dell'Unione democratica croata (Hdz) di Plenkovic. Ma non sono escluse sorprese se i cittadini di Zagabria ascolteranno gli appelli del centrosinistra di andare a votare in massa, se non per Mrak Taritas in ogni caso contro Bandic, coinvolto in una serie di scandali