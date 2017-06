Distratti fondi Fincalabra, cinque indagati e sequestro beni

(ANSA) - CATANZARO, 1 GIU - Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Catanzaro e il Nucleo speciale di polizia valutaria hanno eseguito sul territorio nazionale sequestri preventivi di beni mobili ed immobili per un valore di un milione e 868 mila euro nei confronti di cinque persone denunciate contestualmente con l'accusa di peculato ai danni di Fincalabra spa, ente in house della Regione Calabria. Il provvedimento di sequestro é stato emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica. I destinatari del provvedimento sono il presidente del precedente Cda di Fincalabra, altri due componenti dell'organismo dell'epoca e due dirigenti della Banca Widiba spa (Gruppo Monte Paschi). Le indagini dei finanzieri hanno consentito di accertare la distrazione, da fine agosto a metà novembre del 2015, di fondi comunitari per un valore di oltre 46 milioni di euro, affidati in gestione a Fincalabra e che erano vincolati esclusivamente al finanziamento di progetti presentati da piccole e medie imprese.