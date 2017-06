Salvini a Berlusconi, subito chiarezza su alleanze

(ANSA) - MONZA, 1 GIU - "Ora l'obiettivo è vincere in quanti più Comuni possibile con l'alleanza di centrodestra l'11 giugno, per dimostrare a Berlusconi che il futuro non è con Renzi ma con il centrodestra". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, conversando con i giornalisti a margine di un incontro per le Comunali al mercato di Monza. Rispondendo a una domanda, Salvini ha risposto che a Berlusconi chiede di fare chiarezza sulle alleanze dopo le elezioni "oggi, non prima del voto" per le Politiche.