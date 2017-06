Salvini, mai con M5s, danno casa ai Rom

(ANSA) - MONZA, 1 GIU - "Questi sono complici dell'invasione clandestina in corso e cercano case e lavoro per i rom a Roma. Lo facciano coi loro voti e non con quelli della Lega". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto su un ipotetico sostegno a un governo guidato dal M5S. Salvini ha sostenuto che "i 5 Stelle sono fra i principali complici della immigrazione clandestina di massa che stiamo subendo". "Se il modello 5 Stelle - ha concluso il segretario della Lega - sono i 4 milioni di euro che la Raggi spende per integrare e dare le case ai rom a Roma, Dio ci scampi dai 5 Stelle".