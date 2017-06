Juncker, se Usa lascia vuoto, viene riempito

(ANSA) - BERLINO, 1 GIU - Se gli Usa usciranno dall'accordo sul clima, "il vuoto lasciato verrà riempito". Lo ha detto il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. "Noi abbiamo spiegato a Taormina a Trump che non sarebbe positivo, per gli Usa e per il mondo, se gli Usa si ritirassero dalla scena mondiale, perché il vuoto sarebbe riempito. La Cina fa pressione per riempire questo vuoto". "Per me è meglio se andiamo avanti con gli Usa", ha aggiunto. "Ad ogni modo abbiamo bisogno della Cina, che è il primo peccatore mondiale sull'ambiente, in questo accordo" sul clima, ha concluso.