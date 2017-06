Manchester: già sold out concerto Ariana Grande e pop star

(ANSA) - LONDRA, 1 GIU - Tutto esaurito in tempi lampo per il concerto di beneficenza per le vittime della strage terroristica di Manchester e le loro famiglie in programma domenica 4 nel grande stadio del cricket di Old Trafford, nella città inglese: mega evento promosso dalla pop star Ariana Grande, protagonista suo malgrado dell'attentato del 22 maggio avvenuto al termine d'una sua esibizione, e numerosi altri idoli dei giovanissimi (Justin Bieber, Katy Perry e Miley Cyrus fra i tanti). Lo rende noto l'ente incaricato di vendere i biglietti e di destinarne il ricavato per conto dell'amministrazione locale di Manchester, precisando che i tagliandi emessi sono andati 'sold out' in venti minuti. Ma aggiungendo che un numero di posti (l'impianto ne contiene 50.000) resta riservato per chi era presente al concerto del 22 e volesse esserci allo show domenica, chiamato 'One Love Manchester'. Guerra senza quartiere, invece, ha detto un responsabile del servizio di biglietteria ai tentativi di piazzare qualche tagliando individuati su eBay.