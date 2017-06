Francia: governo esclude dimissioni ministro Ferrand

(ANSA) - PARIGI, 1 GIU - Il portavoce del governo francese, Christophe Castaner, esclude l'ipotesi di dimissioni di Richard Ferrand, ministro della Coesione del territorio dopo l'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Brest (nord). L'inchiesta preliminare, secondo quanto confermato questa mattina dal procuratore Eric Mathais, riguarda presunti favoritismi fatti da Ferrand nel 2011, periodo in cui era a capo della Mutuelle de Bretagne, istituto di assistenza complementare della regione bretone. L'apertura dell'inchiesta "non cambia niente" hadetto Castaner, aggiungendo che se Ferrand dovesse essere indagato in prima persona, "sarà immediatamente sollevato dalle sue funzioni".