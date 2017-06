Cina-S.Sede: tele d'autore donate a Papa

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Appena ha visto il primo dei due quadri il Papa ha subito detto: 'E' bellissimo!'. Entrambi gli sono piaciuti tantissimo. Gli ho spiegato: 'A regalarglieli è il popolo cinese'. E lui si è mostrato molto contento". Zhu Jiancheng, segretario generale del China Culture Industrial Investment Fund (Cciif), diretta emanazione del Ministero delle Finanze della Repubblica Popolare Cinese, racconta così l'incontro di ieri in Vaticano con papa Francesco, cui sono stati portati in dono due dipinti dell'artista Zhang Yan. "La nostra iniziativa - spiega Zhu in un incontro all'Università della Santa Croce - risponde a quanto accaduto il 14 agosto 2014 quando il Papa, sorvolando la Cina nel viaggio verso Seul, diede la sua benedizione al popolo cinese. Questa è una nostra risposta". "Spero che i rapporti tra Cina e Vaticano - dice - portino a un miglioramento per il mondo nella pace. Ieri ho scritto una lettera al card. Parolin, con la speranza che attraverso la cultura ci sia una maggiore vicinanza tra Cina e Vaticano".