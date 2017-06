Rogo del camper, arrestato 20enne nomade: scippò anche la cinese morta

Fermato dalla polizia un 20enne con l'accusa di essere responsabile della morte delle tre sorelline nomadi decedute nel rogo del loro camper nel parcheggio di un centro commerciale in zona Centocelle a Roma. La Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con la Squadra Mobile di Torino, ha eseguito il fermo nei confronti di Seferovic Serif, con precedenti per reati contro il patrimonio, poichè gravemente indiziato di essere il responsabile dell’omicidio plurimo delle sorelle Elisabeth, Francesca e Angelica Halilovic. Il nomade fermato era già stato arrestato dalla polizia per il furto della borsa della studentessa cinese Zhang Yao morta poco dopo essere stata investita da un treno mentre inseguiva i suoi scippatori lo scorso anno a Roma. Lo si apprende da fonti investigative. Per quell'episodio furono arrestati tre nomadi con l’accusa di furto con strappo.