Vaccini, bombe carta e volantini contro politica Lorenzin

(ANSA) - BERGAMO, 1 GIU - Due piccole bombe carta e alcuni volantini contro il ministro Lorenzin per la questione dei vaccini sono stati trovati oggi all'esterno degli ex distretti Asl di Ponte San Pietro e Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo. Gli ordigni contenevano chiodi e sono stati trovati già esplosi. Non hanno provocato alcun danno. Gli episodi sono rivendicati dal Mab, Manipolo Avanguardia Bergamo, una formazione di estrema destra.