Azienda cerca ingegnere: la paga è 600 euro al mese

E’ bufera sul web per l’annuncio pubblicato sul sito dalla società Dimensione per la ricerca di un ingegnere edile/civile, con un’ottima conoscenza del francese e disponibilità per trasferte in Svizzera. A scatenare reazioni indignate sui social network è l’offerta di una retribuzione netta di 600 euro al mese più ticket restaurant per ogni giorno di lavoro.

«E' uno stage d’ingresso di sei mesi, che può essere convertito poi in apprendistato. Tutto nel pieno rispetto della normativa di legge nazionale e regionale», precisa Mauro Gatti, consigliere di amministrazione del gruppo che ha sede a Grugliasco (Torino). «L'azienda - spiega - ha 160 dipendenti, oltre il 90% dei quali ha un contratto a tempo indeterminato. Il tasso di conversione degli stage in contratti di apprendistato è dell’85%, il tasso di conferma dei contratti di apprendistato è superiore al 95%. Consideriamo l’investimento in risorse umane un asset chiave per la società». Intanto, comunque, l’annuncio sul sito dell’azienda è stato leggermente modificato: la durata del contratto resta di sei mesi, mentre per lo stipendio si dice che sarà «in linea con la retribuzione prevista dalla normativa regionale».

Il deputato di Sinistra Italiana-Possibile Giovanni Paglia ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro Giuliano Poletti. «E' una cosa incredibile - osserva - su cui è necessario l’intervento del ministro, anche tramite ispezione, per verificare la correttezza dei rapporti di lavoro e degli inquadramenti contrattuali presso il gruppo Dimensione».

Il gruppo Dimensione, circa 50 milioni di fatturato all'anno, collabora con il Cern e altre istituzioni internazionali. E' specializzato nel settore dei servizi in particolare in campo ospedaliero, dove progetta e realizza sale operatorie mobili. Prevede quest’anno 15 assunzioni con diversi profili.