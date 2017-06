Rogo deposito auto a Roma, paura nube tossica

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Ansia tra i cittadini dell'area di via Mattia Battistini a Roma per la nube nera che si è sollevata a causa di un incendio in un deposito auto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Sul posto numerose pattuglie della polizia locale per la chiusura delle strade. Oltre 50 le auto coinvolte. Diverse le esplosioni dai serbatoi dei veicoli. L'incendio è stato circoscritto ed al momento sembra non ci siano feriti. Due palazzine sono state evacuate. Poche settimane fa un rogo di vaste proporzioni sulla via Pontina aveva fatto temere per una nube tossica.