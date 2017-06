Giro di vite sui visti: controllati anche i social media

L’amministrazione Trump ha dato il via a controlli più severi sulla concessione dei visti che richiedono anche informazioni sulla gestione dei social media degli ultimi 5 anni, informazioni biografiche risalenti agli ultimi 15 anni tra cui e-mail, numeri di telefono, indirizzi, lavori precedenti e attuali, dati sui viaggi effettuati.

Il governo federale ha approvato il 23 maggio le nuove disposizioni per rafforzare i controlli delle persone che entrano negli Usa e ha diffuso un nuovo questionario per chi fa domanda per visti in America da tutto il mondo, quindi anche dall'Italia. Secondo la normativa, ora i funzionari consolari possono richiedere anche tutti i numeri dei precedenti passaporti dell’individuo.

Per i critici queste disposizioni sono eccessivamente gravose e porteranno a lunghi ritardi nell'elaborazione dei permessi, oltre a scoraggiare studenti e scienziati stranieri a recarsi negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato, invece, ha spiegato che i funzionari chiederanno ulteriori informazioni nei casi in cui queste siano «necessarie per confermare l’identità del soggetto o condurre un rigoroso controllo sulla sicurezza nazionale».