Clima, Trump ritira gli Usa dall'accordo . La Ue cerca altre alleanze. Elon Musk se ne va

Trump ritira gli Usa dall'accordo sul clima. "Gli Stati Uniti cominceranno a negoziare un nuovo accordo sul clima" - ha detto il presidente americano -. "Vogliamo un accordo che sia giusto. Se ci riusciremo benissimo, altrimenti pazienza", ha aggiunto. Gli Usa non onoreranno più le parti non vincolanti dell’accordo di Parigi a partire da oggi ha aggiunto Trump parlando dal Rose Garden della Casa Bianca dove non c'è Ivanka Trump. La figlia del presidente era stata tra coloro che si opponevano al ritiro degli Usa dall’accordo di Parigi. In prima fila nella platea sul prato della Casa Bianca per l’annuncio di Trump ci sono i suoi più stretti collaboratori, dal consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster al chief odf staff Rience Priebus allo stratega Spephen Bannon. "Una per una stiamo mantenendo tutte le promesse fatte in campagna elettorale" ha aggiunto Donald Trump. Gli Usa smetteranno immediatamente di contribuire al "Green Climate Fund" delle Nazioni Unite ha annunciato poi Trump, definendo quello di Parigi "un accordo che azzoppa gli Stati Uniti e favorisce altri Paesi".

LE REAZIONI "L'amministrazione Trump si sta unendo a una piccola manciata di nazioni che rifiutano il futuro". E’ il primo commento dell’ex presidente Barack Obama alla decisione di ritirare gli Usa dall’accordo sul clima di Parigi. "Condanno questo atto brutale contro l'accordo di Parigi di Donald Trump. Leadership significa combattere i cambiamenti climatici insieme, non abbandonare l'impegno". E’ il commento su Twitter del premier belga Charles Michel al ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul clima. "Pacta sunt servanda. E’ una questione di fiducia e leadership. Questa decisione danneggerà gli Stati Uniti e il pianeta". E’ il commento su Twitter del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "Gli Stati Uniti danneggiano loro stessi, noi europei e tutti gli altri Paesi del mondo". Lo scrivono in un comunicato congiunto il ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel ed altri sei rappresentanti del governo di Angela Merkel, del partito Spd. "Non facciamo passi indietro dall’ Accordo di Parigi. L’Italia è Impegnata per la riduzione di emissioni, energie rinnovabili, sviluppo sostenibile" scrive il premier Paolo Gentiloni su twitter.

LA UE GUARDA ALTROVE "Oggi è un triste giorno, perché un partner chiave volta le spalle alla lotta contro il cambiamento climatico globale. L’Ue è profondamente dispiaciuta per l’unilaterale decisione dell’amministrazione Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi". Così il Commissario europeo per l’energia, Miguel Arias Canete, ha dichiarato in una nota dalla Commissione dopo l’annuncio del presidente Usa, aggiungendo che l’annuncio "galvanizza" e che "continueremo con i nostri partner" e aperti a "nuove alleanze".

E "MR TESLA" SE NE VA Gli Stati Uniti escono dall’accordo sul clima di Parigi. Ed Elon Musk, il visionario amministratore delegato di Tesla, annuncia che lascerà il comitato degli advisor economici del presidente Donald Trump. ''Lascio i comitati presidenziali. Il cambiamento climatico è reale. Lasciare Parigi non è buono per l’America o per il mondo". L’uscita di Musk è uno schiaffo per l’amministrazione Trump, mostrando una rottura con quel mondo imprenditoriale con il quale il presidente si è vantato di aver ottimi rapporti. Le aziende americane, da Wall Street alla Silicon Valley, hanno chiesto al presidente di restare nell’accordo di Parigi.