Filippine: capo polizia,non provato che sia terrorismo

(ANSA) - MANILA, 2 GIU - Secondo il capo della polizia delle Filippine, l'attacco armato al mega centro commerciale vicino a Manila potrebbe essere stato una rapina. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso, ha detto il gen. Ronald De la Rosa, mostrano che "l'uomo armato solitario" rubava fiches e se la prendeva con i casinò ma "non faceva del male a nessuno". Se fosse stato un attacco terroristico, ha aggiunto il capo della polizia, "avrebbe sparato a tutti" Secondo il capo della polizia non c'è alcuna prova che l'attacco armato contro il Resort World Manila (Rwm) sia un atto di terrorismo. Secondo il gen. Ronald De La Rosa, a compiere l'assalto è stato un solo uomo armato, che non è ancora stato catturato, ma che sarebbe stato visto rubare fiches da gioco in uno dei casinò del centro commerciale. Avrebbe sparato contro i monitor a Led e dato fuoco a tavoli da gioco.