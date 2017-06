Macron scimmiotta Trump, 'Make Our Planet Great Again'

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Con l'abbandono dell'accordo di Parigi sul clima, "gli Stati uniti hanno girato le spalle al mondo": lo ha detto in un breve discorso in diretta tv il presidente francese Emmanuel Macron dall'Elieso letto prima in francese e poi in inglese. Secondo il capo di stato francese, sul clima "non c'è un piano B perché non cc'è un pianeta B". Poi Macron ha invitato "gli scienziati e i cittadini impegnati, delusi dalla decisione di Trump" a "considerare "la Francia la loro seconda patria. Venite a lavorare in Francia" ha detto. Poi, in inglese: "Make Our Planet Great Again", scimmiottando lo slogan trumpiano "Make America Great Again".