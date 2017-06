Bando musulmani, Trump ricorre a Corte Suprema

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di reintrodurre il bando sull'ingresso negli Stati Uniti da alcuni Paesi a maggioranza musulmana. Bando finora bloccato dalla magistratura. Lo rende noto il Dipartimento di Giustizia in una nota. "Abbiamo chiesto alla Corte Suprema di occuparsi di questo caso - si legge nella nota - e siamo fiduciosi che il decreto del presidente Trump venga considerato ben all'interno dei suoi poteri legali per rendere il Paese più sicuro e proteggere le nostre comunità dal terrorismo". "Non devono essere ammesse persone da altri Paesi che sponsorizzano o proteggono il terrorismo - ha detto il portavoce del Dipartimento della Giustizia - finché non saranno possibili controlli adeguati e finché questi Paesi non rappresenteranno più una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti".