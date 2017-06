Clima: May esprime 'delusione' a Trump

(ANSA) - LONDRA, 2 GIU - La premier britannica Theresa May ha espresso la sua "delusione" al presidente Donald Trump che l'aveva chiamata per annunciarle la decisione di formalizzare il ritiro degli Usa dall'accordo di Parigi sul clima. Lo riferisce Downing Street, precisando che May ha poi sottolineato come il Regno Unito resti "impegnato al rispetto dell'accordo di Parigi", secondo quanto confermato al vertice G7 di Taormina. Tale accordo, secondo May, è un elemento di garanzia per "proteggere prosperità e sicurezza delle generazioni future". La premier conservatrice è stata tuttavia criticata in patria dalla first minister scozzese, Nicola Sturgeon, e dall'ex leader laburista Ed Miliband per non aver firmato la lettera di condanna della decisione americana assieme a Italia, Francia e Germania. Mentre l'attuale numero uno del Labour, Jeremy Corbyn, avversario di Theresa May in vista delle elezioni dell'8 giugno, ne ha denunciato l'atteggiamento complessivo giudicato di "sudditanza" verso Trump.