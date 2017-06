Rapina in un resort a Manila: 36 persone morte soffocate

Trentasei persone sono morte soffocate dal fumo dopo l’assalto armato da parte di una persona all’interno del casinò del Resorts World Manila. Lo rende noto il capo della polizia metropolitana, Oscar Albayalde, spiegando che l’uomo, poi suicidatosi, ha dato fuoco ad alcuni tavoli da gioco prima di fuggire via con una borsa piena di fiches. Nessuna delle vittime presenta ferite da arma da fuoco. L’Isis continua a rivendicare l'attacco nonostante la polizia filippina abbia parlato dell’azione isolata di un criminale qualunque di identità ignota.

Un megacentro commerciale a due passi dall’aeroporto internazionale di Manila, affollato malgrado la tarda ora notturna, è stato assaltato all’1:30 di notte locale (le 19:30 italiane). In base a quanto emerge dai frammentari elementi carpiti dai media dalla polizia e dai testimoni, si è subito innescato il panico fra visitatori e dipendenti del Resort World Manila (Rwm), un grande complesso che incorpora quattro alberghi, casinò, ristoranti, bar, discoteche, cinema e teatri a Newport City, di fronte al Ninoy Aquino International Airport, descritto come «il più grande resort integrato delle Filippine». L’attacco ha gettato nel panico nel resort e molte persone sono rimaste lievemente ferite nel tentativo di fuggire. La gente ha iniziato a scappare in tutte le direzioni urlando, a saltare dal secondo piano per sfuggire.

Le strade della zona sono state chiuse e il complesso è stato circondato da agenti di pronto intervento antiterrorismo con giubbotti antiproiettili.









Isis insiste, sappiamo chi e' l'assalitore

L’Isis continua a rivendicare l'attacco al Resort World di Manila nonostante la polizia filippina abbia parlato dell’azione isolata di un criminale qualunque. L’assalitore è stato identifico e il suo obiettivo era dare fuoco al casinò, sostiene l’Isis nella seconda rivendicazione dell’attacco secondo quanto riportato dal Site, il sito che monitora il jihadismo sul web.