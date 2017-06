Putin, Snowden non è un traditore

(ANSA) - MOSCA, 2 GIU - Edward Snowden "non è un traditore" perché "non ha tradito gli interessi del proprio paese" e "non ha passato informazioni che potessero danneggiare il suo popolo a un altro paese", tuttavia "se mi chiedessero se" ciò che ha fatto la talpa del Datagate "sia giusto o no, la mia risposta sarebbe no" perché se a Snowden non piaceva il suo lavoro poteva dimettersi: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista video a Oliver Stone pubblicata parzialmente da Hollywood Reporter e ripresa dall'agenzia russa Interfax.