Juncker, su clima Cina e Ue allineati

(ANSA) - BRUXELLES, 2 GIU - La lotta al cambiamento climatico "oggi è più importante che ieri" e "Cina e Ue sono allineati per soluzioni comuni". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in apertura dell'EU-China Business Summit. Juncker ha sottolineato l'importanza di "una piena implementazione dell'accordo di Parigi" e affermato che la comune linea di vedute con la Cina "è un messaggio al mondo: non si torna indietro dalla transizione energetica, non si torna indietro dall'accordo di Parigi".