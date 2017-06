Kusturica leggermente ferito in un incidente stradale

Il regista serbo Emir Kusturica è rimasto leggermente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada che collega Belgrado a Ljig. Come ha riferito la Tanjug, per cause ancora da accertare l’auto sulla quale viaggiava Kusturica è uscita di strada. Il regista e il suo autista sono stati condotti all’ospedale di Valjevo, dal quale Kusturica è stato tuttavia dimesso poco dopo. Le sue condizioni attuali sono state definite soddisfacenti. L’autista, che ha riportato alcune fratture, è invece ancora ricoverato.