Voto Gb: Corbyn promette un milione di 'buoni posti lavoro'

(ANSA) - LONDRA, 2 GIU - Sospinto dall'entusiasmo per il momento favorevole Jeremy Corbyn arriva a proporre "un milione di buoni posti di lavoro" qualora il Labour vincesse le elezioni dell'8 giugno e lui conquistasse a sorpresa Downing Street. Il capo dell'opposizione lo ha dichiarato nel corso di un evento della campagna elettorale a York affermando di voler così "ricostruire quelle comunità che sono state lasciate indietro" dai conservatori. Ha accusato inoltre il partito di governo per la produttività stagnante, la crisi del settore pubblico e i bassi salari. Fra i progetti di Corbyn, una banca nazionale di investimento che inietti nel settore industriale 250 miliardi di sterline. Intanto il Times insiste su un possibile accordo tra il Labour e gli indipendentisti scozzesi dell'Snp per far arrivare Corbyn a Downing Street. Il capo dell'opposizione ha negato la possibilità di coalizioni ma si tratterebbe di un sostegno esterno del partito di Nicola Sturgeon a un governo di minoranza Labour.